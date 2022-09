Üks pilt armsam kui teine: Põhja prefektuuri uus töötaja sulatab iga südame

Eesti politseikoerte Instagrami kontol avaldatud fotodelt on näha, et vähemalt poseerimises on Steffi, kes koos oma juhi Aljonaga on teenistuskoera ABC õppimisega algust teinud, juba väga osav. Koos harjutatakse kuulekust, sotsialiseerumist ja jäljeajamist. Steffile on suureks sirgumisel eeskujuks teenistuskoer Elis, kelle kaisus Stefile magada meeldib (vaata postituse viimast fotot).