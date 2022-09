HÄMMASTAV VIDEO ⟩ Kas see põder suudab tõepoolest vee peal kõndida?

Video, mis siiamaani agaralt sotsiaalmeedias levib ja vaatajates küsimusi tekitab, pärineb aastast 2020 ning on üles filmitud Alaska jõel. Selle autoriks on jõel paadiga sõitnud naine nimega Kristy Paniptchuk.

Mitmete vaatajate arvates on video näol tegu suisa võltsinguga. Mõistatus on tegelikult lihtne: video autor rääkis väljaandele Daily Mail, et kohas, kus ta video üles filmis, oli vesi vaid veidi üle 12 sentimeetri sügav. Sedavõrd madalat vett on võimalik läbida vaid paadiga, millel on jeti tüüpi mootor ning seda naine tegigi.