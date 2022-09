PÄEVAKÄPP ⟩ Märjamaalt päästetud Maia on teinud läbi imelise muutumise ja valmis uude koju minema

Kassituppa tulles on alati vahva ülesanne mõelda, kuhu Maia ennast seekord peitnud on. Maiale lihtsalt nii väga meeldib tekkide, pesade või tunnelite sisse kaevuda, seal ennast mõnusalt kerra tõmmata ja tukkuma jääda. Üks silmake aga piilub alati kuskilt praost välja, et inimese saabumisel koopast välja pugeda ja ootusärevalt vabatahtlikku piidlema hakata – et millal ometi pai tehakse ja krõbinakauss täidetakse?!