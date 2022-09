PILTUUDIS ⟩ Hiiumaa karu on päriselt olemas

Karu. Pilt on illustreeriv.

8. augustil tuvastati Emmaste jahiseltsi maadel karujäljed, mis andsid alust arvata, et karu on jõudnud Hiiumaale. Pea kuu hiljem said Emmaste jahimehed kahtlustusele ka kinnitust. Nimelt jäi karu Viiri kandis söödaplatsil rajakaamerasse.