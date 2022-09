PÄEVAKÄPP ⟩ «Meil pole sind enam vaja»: soojast kodust välja visatud Mr. Simba otsib uut peatumispaika

Nüüd on Mr. Simba aga hoiukodu hoole all ja hoiukodul jagub selle vahva kassipoisi kohta vaid häid sõnu. Sõbralik, paimaias, lustlik, seltskondlik - need on vaid vähesed sõnad, millega seda hurmurit iseloomustada. Olenemata läbielatust on Mr. Simba usaldav ja inimestega suur sõber.