«Isegi, kui ma olin tiinusest ja poegimisest palju lugenud, siis keisrilõikusest ja selle tagajärgedest emaskoerale polnud mul aimugi. Kui kutsikad olid sündinud, arvasin, et õudseim on möödas, aga tegelikult alles hirm hakkas. Mul on emaskoer, kes ei tunne huvi kutsikate vastu ja seitse kutsikat, kes sõltuvad minust,» kirjutab koeraomanik Kerly Simulman, kes läbis raske, kuid õnnelikult lõppenud teekonna.

Leissy kutsikad sündisid siia ilma 08.06.2022. Tiinus oli kulgenud hästi ja midagi ei vihjanud sellele, et poegimiseks on vaja kliiniku abi. Leissyl oli see esimene tiinus ja peatselt sündima hakkavate kutsikate märgiks oli 6. juuni õhtul pessa ronimine, rahutus, lõõtsutamine, isutus. Nii ma siis istusin oma kuldsega ja valvasin, et äkki…