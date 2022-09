PÄEVAKÄPAD ⟩ Oma perest ilma jäänud Rossu ja Emmi paluvad ühiselt uut võimalust

«Emmi ja Rossu, passinimedega Emily ja Rosin, on kaks imekauni kilpkonnamustriga kassitüdrukut, kelle omanikud kirjutasid meile suure murega: ettenägematute elumuutuste tõttu on nad sunnitud oma armsatest kassikestest loobuma. Olles edutult neile juba mitu kuud pere, sõprade ja tuttavate hulgast uut kodu otsinud, pöördusid nad lõpuks viimases hädas meie poole,» kirjutab Tartu Kassikaitse sotsiaalmeedias.

«Loomulikult ka meie ei tahaks, et Emmi ja Rossu satuksid varjupaika ja et olude sunnil peaks head sõbrad üksteisest lahutama, nii et meie omakorda pöördume teie poole – kas leidub meie jälgijate hulgas see hea inimene, kes saaks Emmi ja Rossu enda hoole alla võtta?»