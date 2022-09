VIDEO ⟩ Netirahvas vaimustuses: vares aitas siilil üle tee minna

Videot on Twitteris praeguseks vaadatud üle 8 miljoni korra, kuid tegelikult ei ole see sugugi esimene kord, kui video netirahvast hämmastab.

A bird telling a hedgehog to hurry across because it's dangerous🦔🕊 pic.twitter.com/3POcD2eLpj — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) August 31, 2022

Video on tegelikult koguni kaks aastat vana ning tehtud Lätis Ogre linnas 2020. aasta mais, vahendab apollo.lv.

Mis on varese motiiv?

Kuigi vares näib videos pealtnäha abivalmis, toovad mõned vaatajad välja, et varese jaoks võib siil olla saakloom ning selles videos üritab ta tema üle hoopis kontrolli haarata, mis võib tähendada, et siil üritab varese haardest tegelikult hoopis põgeneda, et päästa oma elu.

Teised rõhutavad aga, et vares on linnuriigi üks targemaid isendeid ning tema motiiv võis ikkagi olla siili aidata.

«Varesed on ühed kõige intelligentsemad linnud, ma usun, et ta tõesti tahtis siili aidata,» kirjutab YouTube'i kasutaja Jonny EM, kes on enda sõnul vareseid ka koduloomana pidanud ja tunneb nende hingeelu hästi.

«Need negatiivsed inimesed, kes arvavad, et vares on pahatahtlik ja püüab siili ärritada, ei ole piisavalt tähelepanelikud. Kui ta tõesti tahaks kuri olla, ründaks ta palju ägedamalt, nokkiks siili pead ja silmi ning jätkaks rünnakut ka pärast tee ületamist. See vares on kangelane,» lisab ta.