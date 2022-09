TASUB TEADA ⟩ 5 üllatavat asja, mis tekitavad kassile stressi

1. Äike ja ilutulestik. Ootamatud kõvad ja tugevad helid enamasti tekitavad kassis tunde, et nad peavad olema valvel. Need võivad tekitada kassis tunde, et nad peavad olukorraga võitlema, mis võib kulmineeruda rünnakuks. Soovituslik on panna kass eesoleva äikese ajaks või aastavahetuseks ruumi, kus ei ole aknaid ning kus tal on varjumiseks-peitumiseks võimalusi - näiteks vannituppa. Muidugi juhul, kui ta on eluruumi pindadel leidnud omale juba peidukoha, kus ta rahulikult lamab või peitub, siis ära hakka kassi vägisi teise ruumi viima - see tekitab omakorda neis ärevust.

2. Kõrgsageduslikud helid. Näiteks vilisev veekeedukann, aga ka meie endi kõrgendatud kile hääl ja kõrge muusika tekitavad kassides ärevust ja hirmu. On fakt, et kassid kuulevad väga hästi ka neid helisid, mida meie kõrv isegi ei erista, seega on nende taluvus kõrgete sagedustega tunduvalt madalam.