PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib õnnetuse tõttu silma kaotanud Mäksu

Selle pika aasta jooksul on kassipoiss läbi teinud väga suure arengu. Arglikust ronimispuu alla peitjast on saanud ronimispuu kõrgematel astmetel logeleja, kes heameelega paitusi naudib. «Kas sa rohkem mind ei paitagi?» küsib Mäksu, kelle üksik silm anuvalt inimese poole vaatab. Paisõltuvusse on ju nii kerge langeda, kui oled selgeks saanud, kui mõnus seesugune massaaž on! Mäksu naudib paitusi täiel rinnal ning enamikul, kes teda nüüd esimest korda kohtavad, on raske uskuda, et kunagi oli kassipoiss veel kartlik.