VIDEO ⟩ Tartumaal püüdis pilke vägev karupere, kes ületas üheskoos teed

Kui Eesti Jahimeeste Selts on eelnevatel aastatel hoiatanud sellel perioodil põtrade sattumise eest teele, kellel on algamas jooksuaeg, siis sellel aastal palutakse olla lisaks tähelepanelikud ka aasta looma, pruunkaru suhtes, kelle populatsioon on väga heas seisus ja arvukus nii suur, et inimesed kohtavad neid juba igapäevaselt.