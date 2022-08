PÄEVAKÄPP ⟩ Armas Pilleriin peab juba kolmandat korda kodu vahetama

Nüüdseks on kassineiu elanud kahes kodus ja kogunud tohutult julgust ja usaldust inimese vastu. Pilleriin ei karda enam kätt ja vahest lausa nurub paitamist, osates samas öelda kui talle aitab. Kiisu on uudishimulik ja aktiivne, alati inspekteerides üle toidud, mida tema pererahvas sööb.

Kahjuks on Pilleriin juba teises hoiukodus, kuhu ta päriseks jääda ei saa. Pidev kodu vahetamine on kassile suur stress, kuna tuleb harjuda uue koha ja inimestega. Pilleriin on aga nii tore väike kassike, et ta vääriks päris oma kodu ja peret.