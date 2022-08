VIDEO ⟩ Vaata, kuidas karu käib talu aias õuntega maiustamas

Fotosid karudest laekub palju

Käesoleva aasta loom on karu ja nii palju infot ja fotosid karude kohta pole varem seltsile saadetud. Teateid selle kohta, et karu ja inimese tee on ristunud, on seltsi sõnul pea igapäevased. Üha tihemini satuvad loomad asulatesse ja talude õuedele.