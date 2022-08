PILTUUDIS ⟩ Põdrapullidel on sarved juba puhtad

Tavaliselt vahetavad põdrapullid karva luustunud sarvede vastu augusti teises pooles, enne jooksuaja algust. Kuigi eelmisel aastal saime sellest esimese pildi septembri alguses, võis karvavahetus toimuda ikkagi augusti lõpus. «Teada on, et karvavahetus toimub väga kiiresti, 24‒48 tunni jooksul, kuid siiani on meil jäänud selline pilt tabamatuks põtrade puhul,» tõdes Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) juhatuse liige Priit Vahtramäe.

Sellel aastal jäi esimene puhaste sarvedega pull rajakaamerasse 27. augustil.

Foto: Rajakaamera pilt

«Nii nagu looduses ikka, toimub tugevamatel pullidel see alati varem ja noortel hiljem. Erand kinnitab aga alati reeglit. See annab märku, et kohe on kätte jõudmas sügis ja põtradel on alanud jooksuaeg, mida on mitmed looduses liikujad juba ka märganud,» ütles Vahtramäe.

Kõikide loomade ülesanne on saada ka järglasi ja see protsess on põtradel sellel aastal juba alanud.