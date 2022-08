PÄEVAKÄPP ⟩ Eutanaasiast päästetud Peeter ootab südamesõpra

Peeter tuli turvakoju Kohtla-Järve varjupaigast, kus ta oli ruumipuuduse tõttu eutanaasia nimekirjas. Kassipäästjad aga ei saanud asja niimoodi jätta ning otsustasid teha kõik, et Peeter nende hoole alla jõuaks. Ning siin ta ongi – säramas, mõnulemas ja elukest nautimas.

Iseloomult on Peeter veel tagasihoidlik ning tema ei ole oma ilust ja sarmist veel teadlik. Aga kui oled terve elu elanud tänaval ja olnud soovimatu kass, siis kuidas oma sarmi mõista? Vabatahtlikud pingutavad päevast päeva, et kassipoisi hinge julgust süstida ja näidata talle, kui äge ta on ja kui väga armastust väärib!