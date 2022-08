Pilt eksootiliste loomade kaubanduse pahupoolest. Californiast pärit Manuel Perez püüti piiril kinni, üritades USA-sse smuugeldada üle 1700 reptiili. Kokku loendati üle 60 erineva liigi, nii mõnige neist väljasuremisohus. Selline transpordiviis lõppeb paljude isendite jaoks surmaga. Mees tunnistas end teos süüdi.

Foto: US Attorney's Office for the Central District of California via AP / Scanpix