MAMMA MIA! ⟩ Meghan Markle võttis oma uueks pereliikmeks loomkatseteks aretatud koerakese

Prints Harry ja hertsoginna Meghani pere on taas kasvanud. Uueks pereliikmeks on seitsme-aastane koer. nimega Mamma Mia. Paaril on varasmast ajast juba kaks koera.

Koera tõuks on beagle, kes on pererahvale juba tuttav, neil on sama tõugu koer Guy. Lisaks on ajakirja Hello andmetel peres ka must labradori retriiver.