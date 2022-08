PILTUUDIS ⟩ Vaata, millist raamatupoodi külastab Tartu kuulsaim kass Gutenberg

Gutenbergi võib leida nii radiaatoritel põõnamas kui ka raamatupoe eest diivanilt. Paitamine talle eriti ei meeldi, kuid ennast imetleda ja pilte teha laseb ta hea meelega. Kass on niivõrd populaarne, et hiljuti oli ta isegi ajakirja esikaanel. Kassil on ka oma Facebooki konto Johannes Gutenberg , kus saab teda sõbraks lisada.

Kauplus, mille ees diivanil Gutenberg viimasel ajal põõnab, on väike raamatupood Biblioteek. Pole ime, et kass puhkamiseks just selle raamatupoe esise valis, kuna pood on tõsiselt armas. Raamatud on poodi hoolikalt valitud ja nii huvitavad, et sinna võib jääda neid kasvõi tundideks sirvima. Biblioteek tegutseb aastast 2021 ja on juba võitnud paljude tartlaste südame.