5 sülekoera, kes on väga sõbralikud ja vastupandamatult armsad

Cavalier King Charlesi spanjelil on lühike, kuid kindlapiiriline koon, suured pruunid silmad ja siidine karv, kirjutab Purina . Värvus võib olla must ja pruun, rubiinpunane, punane ja valge ja trikoloor (kastanivärvi märgised pärlvalgel karval). Täiskasvanud koera turjakõrgus on 30-33 cm ja kaal 5,5-8 kg.

Cavalier King Charlesi spanjelid on kiinduvad ja vähenõudlikud perekoerad, kes on kõigi vastu sõbralikud. Nad on head kaaslased mõistlikele lastele ja aktiivsematele vanuritele. Nad ei haugu üleliia, kuid annavad võõraste tulekust teada. Nad ei sobi siiski valvekoerteks, sest tervitavad suuremat osa inimesi sõbralikult. Cavalier King Charlesi spanjelid saavad kõigiga hästi läbi, ka kasside ja teiste väikeste koduloomadega. Et nad on üsna väikesed ja muretud, sobivad nad hästi reisikaaslasteks.