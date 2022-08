MILLISED TALENDID! ⟩ Neiul on kodus kuus Jackson Pollockist rotti

Rotte on Estheril kokku kuus, nimeks neil Olive, Donut, Omelette, Egg, Blueberry ja Banana. Loomakeste saatus oli lõpetada mõne roomaja maos, kuna selleks neid müüdi. Estheril hakkas neist kahju ning ta võttis rotid hoopis endale.

Kuna omanik on ise suur kunstisõber, otsustas ta proovida õpetada rottidele maalimist. Kasutades maiuseid, värvilisi tööriistu ja kannatlikku juhendamist, on Esther kõigile oma rottidele pintseldamise selgeks teinud. Ise ütleb ta, et ühe roti koolitamine võtab umbes-täpselt nädal.