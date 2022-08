PÄEVAKÄPP ⟩ Õed-vennad kaotanud kahekuune Pätu igatseb koju

Pätu on umbes 2-kuune triibuline kassipoiss, kelle energiavarud näivad olevat lõpmatud. Võimalusel traaviks ta hommikust õhtuni ringi, müraks oma mängukaaslastega ja avastaks niisama maailma. Ta on väike, aga väga tragi ja julge kiisuke, kelle jaoks pole probleem endast poole suurem kiisu jalgadelt niita. Pätule on tehtud esmane parasiitide tõrje. Uude koju on ta valmis minema alates 26. augustist.