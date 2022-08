Ahv varastas loomaaias telefoni ja kutsus kogemata ise ka politsei

Selgus, et ükski inimene hädas ei olnud. Kui politseinikud Paso Roblesi loomaaeda jõudsid, selgus, et kõne oli teinud üleannetu kaputsiinahv nimega Route.

«Meile öeldi, et kaputsiinahvid on väga uudishimulikud ja haaravad kõigest ning hakkavad lihtsalt nuppe vajutama. Ja seda Route tegigi. Lihtsalt kogemata juhtus nii, et see oli õige numbrikombinatsioon meile helistamiseks,» kommenteeris politseijaoskond.