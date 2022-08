Uus-Meremaal tungis majja hüljes, kes terroriseeris kassi ja lesis diivanil

Phil Ross, kes on juhtumisi merebioloog, ütles, et on kahetsusväärne, et ta oli ainus, kes sel ajal kodus polnud. «Suur nali on see, et see on tõesti ainus pere hädaolukord, kus oleks kasulik, kui majas oleks olnud merebioloog,» naeris ta. «Mul on tõesti kahju, et ei saanud oma teadmistega abiks olla.»