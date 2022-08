PÄEVAKÄPP ⟩ Õnnetu Milka tahab kassitoast koju

Mõnele kassile on kassitoas elamine väga raske just seetõttu, et inimest näeb harva ja hellusi peab jagama pea kolmekümne kassiga. Mõni kass tahab palju rohkemat ja nii ka Milka. Kui aga Milkale pai teha, läheb ta nurrumootor otsekohe tööle ning kassineiu hakkab rõõmust ennast ühele ja teisele küljele keerama. Hellalt lubab ta ennast juba süllegi võtta ja näha on, et südames sooviks ta olla tõeline kaisukass.