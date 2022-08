VIDEO ⟩ Koeral tekkis komme kilpkonni koju tuua

19-aastane Rachel Laposka ütles, et tema koer Maya tuli mitu korda jalutuskäigult tagasi, kilpkonn hellalt suus. Tüdruk pakkus, et sellisel käitumisel võib olla mitu seletust. Võib-olla püüdis Maya just nii uusi sõpru leida või, nähes väikest kaitsetut olendit, tahtis ta teda kaitse alla võtta ja tõi ta seetõttu endaga koju kaasa.