Kadrioru pargis hakkavad loomad inimesi õpetama

Töötubade sarjas «Lemmikul olen mina ja minul on lemmik» keskendutakse kaasliikide rollile tänapäeva ühiskonnas. «Sündmuse tõukeks on olnud mõte, kuidas suhtuda teistesse liikidesse. Siinjuures on oluline empaatiline mõõde ning soovime ka publikut kutsuda kaasa mõtlema – milline roll on lemmikloomal, kui ta ei ole inimese kui ainult omanikuga seotud, vaid laiemalt võrdne ja iseseisev liik suuremas ökosüsteemis,» selgitab sündmuse keskset teemat kunstiteadlane ja kuraator Triin Metsla.

Kadrioru pargis toimuvaid töötubasid viivad läbi etenduskunstnikud Krõõt Juurak ja Alex Bailey koostöös lemmikloomadega. Päeva jooksul toimub viis töötuba, kus lemmikud hakkavad publikule erinevaid oskusi õpetama. Näiteks kuidas jääda oma soovile truuks või olla olukorrast sõltumatult julge. Etenduskunstnikud Juurak ja Bailey on varem rahvusvahelist tuntust kogunud lemmikloomadele loodud meelelahutuslike etendustega (Performances for Pets).

Etenduskunstnikud Krõõt Juurak ja Alex Bailey Foto: Wynrich Zlomke

Päeva jooksul juhitakse tähelepanu ka üle maailma üha enam muret tekitavale probleemile, milleks on toidu raiskamine. Teema ilmestamiseks seab end töötubade kõrval sisse toiduaktivismiga tegelev Üle Prahi kollektiiv (Brigit Arop, Magdaleena Maasik, Joosep Kivimäe), kes päästab prügikastidest söömiskõlbulikku toitu, valmistab sellest toitvaid eineid ning jagab huvilistele prügisukeldumisega seotud teadmisi. Pikniku tarbeks on kollektiiv kujundanud taaskasutusmaterjalidest kollektsioneeritava postkaart-retsepti, mida on trükitud piiratud koguses.

Pargis toimuvad töötoad on eelsündmuseks 2023. aastal toimuvale keskkonnateemalisele näitusele Kadrioru kunstimuuseumis, mille fookus on samuti liikidevahelistel suhetel ja looduskultuuril.