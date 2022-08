PÄEVAKÄPP ⟩ Sümpaatne karvik: väga hea iseloomuga kass Travis otsib truud peremeest

Travis on väga hea iseloomuga kass. Ta on sarmikas, muhe, tundlik, meeldiv, sõbralik ja arukas. No neid häid omadusi on veel ja veel. Lihtsalt nii sümpaatne karvik. Ja kui pehme paks kasukas tal paitamiseks välja panna on! Juba praegu armastab ta inimese lähedust, naudib pai ja rullib selili põrandal. Teisi hoiukodu kasse Travis veel pelgab, aga üks karvane sõber sobiks talle uude koju kindlasti seltsiks.

Hoiukodu perenaine jätaks Travise endale, kuid tal on juba piisavalt kiisusid ja liiga suur seltskond tekitab tundlikus hallmõmmikus stressi. Lisaks peab mainima, et see kass igatseb õue. Praegu saab ta võretatud aknalt õuelõhnu nautida, kuid tundub, et see pole piisav. Võiks ta traksidega käima harjutada või ehitada spetsiaalse kassimaja elamise külge – Pinterestis on väga palju häid ideid. Või harjutada ta maapiirkonnas oma hoovil koos inimesega õues viibima, kuid öösel tuduks ta tubastes oludes. Aga kes teab, võibolla jahtuks tema huvi õueelu vastu, kui ta oleks oma kodus kass number üks ja saaks enda tahtmise järgi nii hellust kui mängu.