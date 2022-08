PÄEVAKÄPP ⟩ Hella hingega Maiken otsib kodu, kus ta ei peaks olema ainus kass

Üksinda puuri minnes hakkas kass häälekalt nutma ja oli nähtavalt kurb. Põhjuseks see, et väga kõhn kiisu oli just kaotanud oma pojad. Kui Maiken tõsteti aga puuri koos julgema sõbraga, muutus kassi iseloom kardinaalselt. Ta on küll veidi häbelikum, kuid teise kassi juuresolekul tuleb julgelt lähemale, hõõrub ja nurub pai.

Maikeni kurvastuseks sai tema puurikaaslane endale hoiukodu ja vaene arglik kiisu jäi sõbrast ilma. Maiken väga loodab, et ka teda saaks (hoiu)kodusse võtta tore inimene, kellel oleks kodus teine kass või võimalus kassitoast võtta kaks korraga. Niimoodi ei oleks kartust, et Maiken peaks mitmeid puurikaaslaseid ära saatma, sest see võib olla raske kiisukese hellale hingele ja tunnetele. On kasse, kes oleks pigem üksi kodus, kuid Maiken sooviks minna koju, kus tal oleks turvaline karvakera, kelle juurde hoiduda ja hoolivalt vastu hõõruda.

Maiken ise on tohutult sõbralik ja armas kassitüdruk, kes avastas, et isegi arstid pole liiga hirmsad, et neilt pai küsida. Ta on iga pere ideaalne ilus kolmevärviline kiisu ja Maiken väärib tohutult, et oma sõprade kõrval ka tema armastavasse kodusse jõuaks.