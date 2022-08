Vaata, millist kaupa lemmikloomaomanikud kõige rohkem Woltist tellivad

Nii Wolti kui ka PetCity sõnul on selle aasta kevadest lemmikloomade toodete kojuvedu kasvanud enam kui 50 protsenti. Tellimuste põhjal tundub, et Wolti klientide lemmikloomad on suured külmutatud toortoidu armastajad. Kusjuures kassiomanikud on kõige altimad woltima – enim tellitakse Woltist kassidele mõeldud konserv- ja kuivtoitu, aga ka näiteks kassiliiva.

Läti PetCity poolt tellitud Kantari uuringutulemused kinnitavad, et enam kui pooltel peredel on vähemalt üks koduloom. Tavaliselt on koduloom peres, kus on vähemalt kolm pereliiget. Ühtlasi selgus uuringust, et naised on usinamad lemmikloomade eest hoolitsejad kui mehed. Huvitav leid oli, et koerte puhul on majapidamistes rohkem puhtatõulisi koeri, kasside puhul on populaarsemad aga tõuta isendeid.