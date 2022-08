TEINETEISETA EI SAA ⟩ Kodu otsivad kiisulapsed Monki ja Moshi

Õde-venda Monki ja Moshi on leitud Viljandi tänavalt. Nad on 2-kuused ja kasvanud õnneks üles oma ema käpa all. See tähendab, et kõik vajalikud oskused on neil olemas. Ainult, et teineteiseta nad olla ei saa. Kui üks jääb kogemata nurga taha peitu, on teine kohe oma kaaslast häälekalt otsimas.