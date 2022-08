TÕELINE TRUUDUS ⟩ Koer käis iga päev oma surnud peremehe haual 11 aastat järjest

Capitan on koer, kes tõestas, kui uskumatult lojaalsed võivad olla meie neljajalgsed sõbrad. Ta figureeris uudistes oma elu ajal korduvalt alates aastast 2012, kuid paljudele on tema lugu veel tundmatu.

Capitani peremees Miguel Guzman suri 2006. aastal ning algselt arvasid tema lähedase, et koer on kodust minema jooksnud. Alles kuid hiljem mehe hauda külastades avastasid nad, et koer oli end sisse seadnud endise peremehe haua kõrval Villa Carlos Pazi surnuaias, kirjutab METRO.