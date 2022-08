TÕELINE TRUUDUS ⟩ Koer käis 11 aastat järjest iga päev surnud peremehe haual

Capitani peremees Miguel Guzman suri 2006. aastal ning algul arvasid tema lähedased, et koer on kodust minema jooksnud. Alles kuid hiljem mehe hauda külastades avastasid nad, et koer oli end sisse seadnud peremehe haua kõrval Villa Carlos Pazi surnuaial, kirjutab METRO.