ESIMENE JUHTUM ⟩ Koer haigestus koos omanikega ahvirõugetesse

Koeral tuvastati ahvirõuged PCR-testiga ning see on teadaolevalt esimene juhtum, mis annab alust arvata, et haigus on inimeselt lemmikloomale üle kandunud. Seega võiks olla soovituslik haigestumise korral oma lemmikloomades eemale hoida. Täiendavad uuringud on siiski veel vajalikud.