FOTOD ⟩ Õudne juhtum Harjumaal: hooletusse jäetud perekoer piinles aastaid valudes ning langes lõpuks varestele söögiks

Loomapäästegrupi töötajate poole abi saamiseks pöördunud naise sõnul leidis ta naabri koerakese abitult õue peal muru sees lebamas sel hetkel, kui teda ründasid näljased varesed. Ta rääkis, et koer oli omadega nii läbi, et ei hakanud neile isegi vastu, kirjutab Loomaveeb .

Koer oli oma peres valitseva keerulise olukorra tõttu nii kehvas tervislikus seisus, et see vaatepilt oli õõvastav isegi kogenud loomapäästjate jaoks, kes on elus palju näinud. «Roiskuva liha ja väljaheite hais ajas öökima ning võttis silmist vee välja,» kirjeldas loomapäästja Heiki Valner õnnetu looma seisundit.

Koera pügamine ja tema haavadest vaklade eemaldamine võttis Mustamäel asuvas Loomade Kiirabi Kliinikus aega ligi neli tundi, mis on ilmselt ka sealsete töötajate jaoks uus rekord. Pärast karva maha ajamist tulid välja mitmed nahakahjustused alates vareste laastamistööst ja kasvajast kuni aastaid lõikamata ning ringikujuliselt käpa sisse kasvanud küünteni. Lisaks sellele tuvastasid arstid suured probleemid looma päraku- ja põiepiirkonnas, nii et loom polnud saanud hädasid tõenäoliselt pikka aega normaalselt teha. Tema taguots oli kaetud paksu roekooriku ja vakladega.

Vaatamata läbielatule tundub, et koer nimega Nässu on tõeliselt visa hing. Praegu läheb Nässul iga päevaga aina paremini – ta viibib armastavas hoiukodus, õpib uuesti kõndima, istuma ja häda tegema. «See, kuidas loomake õpib usaldama, seda on nii tore vaadata. Aga samas on see nii kurb. Sest see, mida loomapidaja oma loomale tegi, seda ei olegi võimalik lõpuni lahti kirjutada ega mõista…» ütleb teda päästmas käinud Tiina Kukk.