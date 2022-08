Norra randadesse eksinud morsk Freyat ähvardab eutanaasia, sest inimesed ei anna talle rahu

Vaatamata arvukatele palvetele morsast eemale hoida ja talle rahu anda, pole seda tehtud ja 600-kilone morsk on suures stressis.

Morska nähti Norra rannikuvetes esmakordselt 17. juulil ja sellest alates on ta palju kõneainet pakkunud. Morsad elavad tavaliselt arktilistes piirkondades. Nad magavad kuni 20 tundi päevas. Freya uni on aga häiritud, sest teda pildistama tulnud uudishimulikud ei anna talle rahu.

«Morsa tervis on selgelt halvenenud, ta ei puhka piisavalt. Eksperdid, kellega konsulteerisime, kahtlustavad, et loom on suures stressis,» lisas Jdaini.