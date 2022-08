ÜKS MILJARDIST ⟩ Kana munes täiusliku kerakujulise muna ja see on väärt varandust

Annabel on kanu pidanud viimased kaks aastakümmet ning tema pere on viimastel aastatel üha rohkem kanu võtnud, sest tema lapsed hakkasid suleliste sõprade vastu huvi tundma. Kuid pärast 20 aastat talulindude kasvatamist nägi ta midagi enneolematut. Kana nimega Twinskie munes kõigi suureks hämmastuseks ja üllatuseks täiesti ümmarguse muna.

Twinskie munes kallihinnalise muna, mis oli Annabeli sõnul täiuslikult kerakujuline. Ta ütles: «Laupäeva (6. augusti) hommikul avasin kanade puuri ja see oli seal pesas, ideaalne kera. Guugeldasin seda ja sain teada, et tõenäosus sellisele munale on üks miljardist.»