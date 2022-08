RAJAKAAMERA VIDEO ⟩ Vaene loom! Üle palgi hüpanud põdravasikas tegi valearvestuse

Videost on näha, kuidas põdrvasikas oma vanemale järgnedes üle jõe kukkunud puu hüpata proovib, kuid täbarasse olukorda satub - nimelt alustab ta hüpet liiga vara, mistõttu läheb see rohkem kõrgusesse kui kaugusesse ning loom maandub liiga vara nii, et tema tagumised jalad takerduvad palgi taha.

Video on postitanud Reinu-nimeline mees, kelle TikToki kasutaja on @onuwoody, viis päeva tagasi, kuid see on filmitud 22. juunil. Oma kontol on mees jaganud ka teisigi põnevaid kaadreid Eesti metsloomadest - näha saab nii venitusharjutusi tegevat karu kui ka karuema, kes koos nelja pojaga palki testib ja jõge ütleb, nii et avastamisrõõmu loodushuvilistele jagub kuhjaga.