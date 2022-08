PÄEVAKÄPP ⟩ Kodust väljaviskamine ja elu tänavakassina: nurrik Brenda on elus pidanud nii mõndagi läbi elama

Sellele vaatamata ei ole nurrik kaotanud oma rahulikku, hella ning armastavat iseloomu. Brenda on nüüdseks hoiukodus resideerunud aasta ja neli kuud, kus ta elab täpselt nii, nagu ühele majesteedile kohane – karv on hoolitsetud ja läigib, kõht on täis head-paremat ning paikäsi on alati olemas, kui ta vaid seda soovib.

Karvakera mängib meelsasti ja teeb vahepeal krutskeid, nagu noor kass. Ja ega ta nii vana olegi, umbes 3-aastane preili. Tegelikult võib öelda, et Brenda on igas mõttes perfektne kaaslane. Ta tuleb alati ukse peale tervitama, nii pererahvast kui ka külalisi, kusjuures viimastega ei löö risti ette mängutiirust või niisama suhtlemisest.

Samuti on kiisul komme vannitoas istuda ja valvata. Brenda eelistab magada inimese läheduses. Lisaks, öösel ta ei mölla, pigem oskab ööune tähtsust hinnata ning alles hommikul, toidukausi täitmise tarvis, tuleb vurrudega nägu kõditama, nurruma ning käppa põse peale panema – kas saab veel viisakam olla? Hoiukodu on kiisule ka selga ajanud traksid ning õues käinud. See talle meeldib, juhul kui väljas on vaikne ning rahulik.

Brendal on tervis korras, kasutab probleemideta liivakasti ning on steriliseeritud, vaktsineeritud ning saanud sise- ja välisparasiitide tõrje. Lisaks on tal uhke lemmikloomapass.