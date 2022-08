LEMMIKUGA REISILE ⟩ Kuidas veeta puhkus koos lemmikuga stressivabalt?

Eesti Väikeloomaarstide Seltsi juhatuse liige Marit Veeber tuletab meelde, et välismaale reisides peaks veenduma, et täidetud on kõik reisimise nõuded: loomal peab olema mikrokiip ja EU-pass, samuti peavad üle 12-nädalased kassid, koerad ja valgetuhkrud olema vaktsineeritud marutaudi vastu.

Reisimine lemmikloomaga nõuab hoolikat planeerimist. «Üks enim levinud viga on see, et reisidokumentide korrasolekut kontrollitakse liiga hilja – näiteks on marutaudi vaktsiin kaotanud kehtivuse, pole seda üldse tehtud või on reisitud riiki, mis nõuab koerale ussirohu manustamist 24–120 tundi enne riiki sisenemist (näiteks Soome), kuid jäänud on vähem kui üks ööpäev. Seda aitab vältida õigeaegne tutvumine reisimise nõuetega, samuti võib alati näidata passi oma loomaarstile, et veenduda, et kõik vaktsiinid on ajakohased ja pass kehtiv.»