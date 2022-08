Väga haruldane: Soomes leiti järvest surnud karu

Selline leid on väga haruldane, sest karud lähevad peaaegu alati suremiseks peitu, rääkis Mäntyharju-Hirvensalmi metsloomade seltsi tegevjuht Matti Pilssari. Tema sõnul on vanadusse surnud karusid loodusest väga vähe leitud, isegi mitte karu koljusid. Looduse enda sanitarid hävitavad loomakorjuseid. Pilssari ei osanud Yle.fi-le öelda, miks karu end enne surma peidab. «Karu on tark loom.»