KURIOOSUM ⟩ Liiga palju kirenud kukk sundis naabermaja elanikke kohtusse pöörduma

Saksamaal Bad Salzufleni linnas elavad Friedrich-Wilhelm K. ja tema abikaasa Jutta ütlevad, et Magda-nimeline kukk kireb umbes 200 korda päevas ning sõna otseses mõttes piinab neid, vahendas Daily Mail .

Kukk alustab kiremist kell kaheksa hommikul ning jätkab kogu päeva vältel. Paar soovib, et kukk naabri kodust eemaldataks ning kohtusse pöördumiseks lugesid nad kokku, mitu korda päevas kukk kireb.

Paari sõnul on nad proovinud naabriga rääkida, kuid see pole tulemust andnud. «Me ei saa aknaid avada ega aias toimetada,» räägivad nad. Mõned naabruskonna inimesed on kuke pärast pidanud kodust ära kolima.