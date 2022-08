Harry ja Meghan kardavad oma kanade elu pärast

Ohtlikku puumat on juba Californias nähtud luusimas Meghani ja Harry kodu lähistel ning paarile on antud korraldus püsida kodus.

Eksperdid arvavad, et puuma võib Califfornias valitseva põua tõttu oli näljane ning seetõttu kujutada endast tõsist ohtu nii inimestele kui ka loomadele (loe pikemalt SIIT ).

Nii on ohus ka kanad, keda Meghan ja Harry oma kodus peavad.

Kanad on päästetud tööstuslikust farmist ning aitavad Meghanil ja Harryl «kohaneda maalähedasema eluga» nende 14,6 miljonit dollarit maksvas häärberis.

«Mulle tohutult meeldib loomi päästa,» ütles Meghan Oprah'le kanu toites. Harry lisab, et Meghan on alati tahtnud kanu pidada ning nüüd on nende perekond täiuslik.