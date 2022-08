PÄEVAKÄPP ⟩ Aastaid Muuga tänavatel seigelnud kass otsib inimest, kes annaks võimaluse kodusoojust kogeda

Kaunis hall kass jõudis turvakodu hoole alla Muugalt, kus ta juba paar aastat on seigelnud. Kiiresti jõudis kass ka loomakliinikusse, kus talle tehti esmased protseduurid ning peagi peaks ta sealt juba edasi liikuma. Aga kuhu? Tänavale tagasi? Ei, kindlasti mitte.

Seega vajab kass hädasti-hädasti hoiukodu, kus ta saaks kodu oodata või vähemalt vaktsiinide kinnistumise aja olla, et seejärel kassituppa kolida.

Hoiukodusse antakse kaasa kõik kassipidamiseks vajalikud vahendid ning hoiukodus olemise ajal on kiisu Kasside Turvakodu oma. See tähendab, et kassile otsitakse aktiivselt päriskodu ning ta ei jää igaveseks sinu hooleks.