SÜNGE AVASTUS ⟩ Rannast päästetud kilpkonnabeebi roojas kuus päeva ainult plasti

Austraalias Sydneys päästsid Taronga loomaaia töötajad pisikese rohekilpkonnapoja, kellel oli puudu üks jalg ja kilbis auk. Hooldajad arvasid, et need vigastused on tekitatud mõne kiskja poolt.

Loomaaia veterinaarõde Sarah Male ütles, et kilpkonnapoeg, kes kaalus vaid 127 grammi, leiti Tamarama rannast kiviklibult ja lamas selili. Loom on õnneks paranemas, kuid Male sõnul tehti kilpkonna tervislikku seisundit jälgides kliinikus sünge avastus. Ta ütles Targona TV videos: «Nii et ta oli üsna heas füüsilises vormis, välja arvatud see, et kilbi ja lesta peal oli natuke kuivanud verd. Aga kui ta hakkas roojama, roojas ta kuus päeva plastikut. Nii et sellises suuruses kilpkonnal ei tulnud loomulikke väljaheiteid, vaid puhas plastik.»

«Ma ütleksin, et sellel kilbul vedas, sest osa plastikust, mis välja tuli, oli tõesti kõva ja võinuks seesmisi vigastusi tekitada. Õnn oli tema poolel ja ta väljutas selle kõik välja. Nüüd sööb ta väga-väga hästi ja ei rooja enam plastikut.»