PÄEVAKÄPP ⟩ Imearmas Vurle ootab päris oma pesakest juba üle 2 aasta

Turvakodus sai kiiresti selgeks, et teised pesakonna kassid, vennad German ja Herman ei püsi pudeliski paigal, kuid Vurle on väärikam noormees. Just Vurle on selle seltskonna kõige nukram kass, kes väga päris oma kodukest soovib. Ta ei jaksa enam oodata ning kuigi teiste kasside kaisus on mõnus tududa ja oma nukrust leevendada, siis teeb teda veel kurvemaks see, et sõbrad kõik üksteise järel päriskodudesse lähevad.