Rekordilise kuumalaine tõttu pole neli aastat isaseid merikilpkonnapoegi leitud

Pärast suvist rekordilist kuumalainet ei sünni Floridas peaaegu ühtegi isast merikilpkonna. Enneolematu ilm on liivarannad nii kuumaks kütnud, et kilpkonna munadel pole piisavalt jahe.

Florida osariigis Marathonis asuva kilpkonnahaigla juhataja Bette Zirkelbach selgitas, et kliimamuutused on muutnud kilpkonnade soolise tasakaalustamatuse probleemi veelgi hullemaks. 1986. aastal avatud keskuses on olukord nüüd nii hull, et töötajad pole nelja aasta jooksul leidnud isaseid kilpkonnapoegi.

Bette ütles: «Hirmutav on see, et viimased neli suve Floridas on olnud rekordiliselt kuumad. Teadlased, kes uurivad merikilpkonnade koorunud poegi ja mune, pole viimase nelja aasta jooksul leidnud ühtegi merikilpkonnapoissi, seega kooruvadki ainult emased merikilpkonnad.»

National Oceanographic Atmospheric Administration (NOAA) andmetel määrab muna välistemperatuur selle, kas kilpkonn koorub isase või emasena. Temperatuuril alla 27,7 °C on koorunud kilpkonnapojad isased, kuid temperatuuril üle 31 °C emased.