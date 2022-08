PÄEVAKÄPAD ⟩ Kassid, kes tahavad kiiremas korras puuris elamisest vabaks saada

Theodor on armas triibikust kiisupoiss, kes hetkel veel inimest pelgab. Kiisukesel oli FIP, millest ta nüüd on terveks ravitud, aga kuna mõnda aega ei oleks soovitatav tal teiste kiisudega kokku puutuda, siis kassituppa ta kolida ei saa ja elab hetkel üksinda nukralt puuris. Theodor on väga lihtne kass: rahulik ja kodukeskkonnas hakkaks ta kindlasti omas tempos ka inimestega ära harjuma ning õige pea saaks temast inimese parim sõber.

Titeriine on armas kiisutüdruk, kellel oli samuti FIP, millest ta nüüd terveks ravitud on. Nagu Theodori puhul, siis tema samuti ei tohiks mõned kuud teiste tervete kiisudega kokku kolida. Ta on arglik ja ei ole veel inimestega sõbraks saanud, kuid koduses keskkonnas oma inimesega muutuvad sellised kassid õige pea väga nunnudeks kaisupallideks. (Titeriine võib ka koos Theodoriga kolida.)

Rainer ja Trevor on kaks kiisupoissi, keda lahutada ei saa, sest nad on parimad sõbrad. Eraldi olles läheksid nad stressi ja tõmbuksid endasse. Koos olles tulevad nad inimeselt pai küsima ja on ülimalt armsad ja nunnud kassikesed. Trevor elas enne Pesaleidja kassitoas ja suurest stressist jäi haigeks ning sellepärast ei saa teda tagasi tuppa saata. Rainer on ainult hoiukodus elu elanud ja arvatavasti ei mõjuks talle samuti kassitoa elu hästi.