KUULSAD KOERAD ⟩ Eesti politseikoertel on Instagramis juba üle 13 700 jälgija!

Eesti politseikoerTE Instagrami konto on kogunud endale juba peaaegu 14 000 jälgijat. See ei pane üldse imestama, kuna politseikoerte kasvatamist ja kasvamist on lausa lust jälgida.

Nende kontolt on võimalik näha politseikoerte kasvu kutsikast pensionini. Koerte koolitamist on põnev vaadata ja lehel postitatakse isegi videoid, kuidas koerad tööpostil toimetavad.

Lisaks sellele, et seda kõike on ülemõistuse armas vaadata, on konto sisu väga hariv. Kui kontol pidevalt silma peal hoida, siis saab selgeks, mis on täpselt politseikoerte ülesanded, õpib koerte kasvatamise kohta ja hea on vaadata, kuidas koerad tõesti naudivad oma tööd ning kui hästi neid koheldakse.