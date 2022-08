PÄEVAKÄPP ⟩ Kodu otsib imelise muutuse läbi teinud Karla

Nüüd on see imearmas karvapall üks tõeline paikass, kes heal meelel paitusi vastu võtab ja päevast päeva kuulab, kui tore ta on! Vaikselt usub Karla ise ka, et ta on tore ja igati kodukassi elukest väärt. Enam ta polegi see kodutu kass, keda muudkui minema hurjutati.