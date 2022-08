Ootamatu sündmuste käik: kodukohviku külastajad «nunnutasid» kassipojad vigaseks

Kõik sai alguse sellest, et kohviku külastajatele tutvustati pahaaimamatult kohvikupidaja magamistoas pesitsenud pisikesi, umbes pooleteistkuuseid kassipoegi. «Hoovi peal on kaks elumaja, mille mõlemad uksed olid avatud, et võtta voolu ja varustust. Ürituse alguses kutsus meie vabatahtlik mõned inimesed üles tuppa, et tutvustada kiisusid, kes meil parasjagu seal pesitsesid. Siis külalised lahkusid ja vabatahtlik samuti läks välja tööd tegema. Ilmselt siis sõna levis, et üleval magamistoas on kassipojad ja inimesed kasutasid võimalust, minnes ise üles tuppa kasse vaatama ilma luba küsimata,» rääkis Cats Helpi esindaja Lemmikule.